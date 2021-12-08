Голова МОЗ: Київ – лідер з вакцинації в Україні

Вітальне слово на початку форума від міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.

Лідером за рівнем вакцинації населення серед усіх регіонів України є Київ. Про це заявив на брифінгу 8 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«50-відсоткову позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. Першою дозою в Києві вакциновано понад 67% дорослих», - сказав Ляшко.

За словами міністра, серед інших регіонів найбільша кількість вакцинованих двома дозами у Київський області – майже 49%. Щодо кількості мешканців, вакцинованих принаймні однією дозою, - позначку в 50% перетнули лише три регіони. Окрім Києва, це Київська область (55% вакцинованих однією дозою) та Полтавська область (майже 52%).

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці зробили майже 3 мільйона щеплень. За інформацією Кличка, в столиці працюють 157 пунктів вакцинації, 21 міні-вакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 63 мобільні бригади. З осені відкрилися 45 тимчасових вакцинальних центрів у ТРЦ.

7 грудня Київрада підтримала ініціативу міського голови Києва про нагородження столичних медиків першої та другої ланок додатковою премією за «справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації». Лікарі отримають з міського бюджету по 10 000 грн, середній медичний персонал – по 8000 грн, молодший – по 6000 грн.