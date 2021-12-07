Стефанчук підписав закон про військових капеланів

За його словами, закон став відповіддю на духовний запит.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про службу військового капеланства"

"Сьогодні підписав найважливіший закон "Про службу військового капеланства". Вважаю, що цей документ є важливим кроком до формування сучасної української армії, яка дбає про своїх захисників та захисниць", - написав Стефанчук у вівторок у Facebook.

За його словами, закон став відповіддю на духовний запит. "Запроваджуючи Службу військового капеланства, ми висловлюємо підтримку нашим священнослужителям-добровольцям, які з перших днів до сьогодні на передовій. Це важливо для реформування нашої армії на шляху до членства в НАТО. Це важливо для України!", - наголосив спікер.

Верховна Рада 30 листопада ухвалила законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства", який утворює Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.