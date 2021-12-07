Стефанчук підписав закон про військових капеланів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про службу військового капеланства"
"Сьогодні підписав найважливіший закон "Про службу військового капеланства". Вважаю, що цей документ є важливим кроком до формування сучасної української армії, яка дбає про своїх захисників та захисниць", - написав Стефанчук у вівторок у Facebook.
За його словами, закон став відповіддю на духовний запит. "Запроваджуючи Службу військового капеланства, ми висловлюємо підтримку нашим священнослужителям-добровольцям, які з перших днів до сьогодні на передовій. Це важливо для реформування нашої армії на шляху до членства в НАТО. Це важливо для України!", - наголосив спікер.
Верховна Рада 30 листопада ухвалила законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства", який утворює Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.