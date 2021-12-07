Закон про тисячу гривень за вакцинацію передали на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, що передбачає виділення восьми мільярдів гривень із державного бюджету на 2021 рік для виплати 1 тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляється в картці документа на сайті парламенту.

Наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон передбачає збільшення видатків загального фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою - "Надання допомоги у рамках програми "єПідтримка" на п'ять мільярдів гривень. Також він збільшує на 2,2 млрд грн витрати загального фонду держбюджету за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Джерелом покриття цих витрат визначено надходження від податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів на 10,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, 2 грудня нардепи ухвалили законопроєкт для виплати по 1000 грн вакцинованим.

Програма "єПідтримка", ініційована президентом, стартує з 19 грудня та триватиме упродовж наступного року. У її рамках громадяни матимуть змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

Участь у програмі зможуть взяти повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації. Кошти будуть нараховувати через додаток "Дія", але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується. У "Дії" створять спеціальні платіжні картки, вивести кошти з яких на інші потреби буде неможливо.

Розплатитися тисячею вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг: квитки в кіно і театр, абонементи у спортзал, авіапереліт чи залізничну подорож у межах країни, придбання книжок (перелік усіх товарів і послуг ще формується). Українці матимуть чотири місяці, щоб скористатися цими грошима з дня нарахування.