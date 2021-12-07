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Закон про тисячу гривень за вакцинацію передали на підпис Зеленському

Документ вже підписав спікер парламенту Стефанчук.

Закон про тисячу гривень за вакцинацію передали на підпис Зеленському
Фото: president.gov.ua

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, що передбачає виділення восьми мільярдів гривень із державного бюджету на 2021 рік для виплати 1 тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляється в картці документа на сайті парламенту.

Наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон передбачає збільшення видатків загального фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою - "Надання допомоги у рамках програми "єПідтримка" на п'ять мільярдів гривень. Також він збільшує на 2,2 млрд грн витрати загального фонду держбюджету за  програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Джерелом покриття цих витрат визначено надходження від податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів на 10,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, 2 грудня нардепи ухвалили законопроєкт для виплати по 1000 грн вакцинованим.

Програма "єПідтримка", ініційована президентом, стартує з 19 грудня та триватиме упродовж наступного року. У її рамках громадяни матимуть змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

Участь у програмі зможуть взяти повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації. Кошти будуть нараховувати через додаток "Дія", але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується. У "Дії" створять спеціальні платіжні картки, вивести кошти з яких на інші потреби буде неможливо. 

Розплатитися тисячею вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг: квитки в кіно і театр, абонементи у спортзал, авіапереліт чи залізничну подорож у межах країни, придбання книжок (перелік усіх товарів і послуг ще формується). Українці матимуть чотири місяці, щоб скористатися цими грошима з дня нарахування.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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