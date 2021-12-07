​Бізнес-партнер Єрмака отримав посаду першого заступника міністра в Мінстратегпромі

Денис Шарапов раніше був заступником гендиректора "Укрспецекспорту".

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Дениса Шарапова, який раніше був заступником генерального директора "Укрспецекспорту" і займався продажами української зброї.

Про це повідомляється в розпорядженні №1588 від 6 грудня.

Денис Шарапов - син колишнього керівника "Укроборонсервісу" Олександра Шарапова, якому в минулому надавав юридичні послуги нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак і Денис Шарапов були бізнес-партнерами в ТОВ "Медійна група європейського партнерства", але у 2018 році обоє вийшли зі складу засновників цієї компанії.

У жовтні 2019 році майже одночасно Шарапов отримав посаду заступника генерального директора "Укрспецекспорту", а Єрмака було призначено в наглядову раду "Укроборонпрому".

За кілька місяців Єрмак очолив Офіс президента України, тоді як Шарапов продовжив працювати в "оборонці".

Тепер Денис Шарапов буде заступником міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.