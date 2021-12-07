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НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію, - Болтон

Колишній радник Трампа виступає за надання Україні більшої кількості летальної зброї.

НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію, - Болтон
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

Про це колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Болтон, який працював під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рік, також заявив, що Сполучені Штати Америки мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання занепокоєння, що Росія може незабаром вдатися до масштабного вторгнення в країну.

"Нам потрібно… переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими", – сказав Болтон.

Раніше американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що РФ планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною. За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.

Американське видання Financial Times писало, що США довелося переконувати окремі країни ЄС, що загроза вторгнення на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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