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Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових, – Washington Post

Наразі розгорнуто 50 російських батальйонних тактичних груп.

Росія планує наступ на Україну у 2022 році на кілька фронтах з 175 тисячами військовослужбовців.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на дані розвідки США.

Кремль переміщує війська до кордону з Україною, вимагаючи від Вашингтона гарантії, що Україна не вступить до НАТО і що Альянс утримуватиметься від певних військових дій на території України та навколо неї. Криза викликала побоювання щодо відновлення війни на європейській землі напередодні запланованої наступного тижня віртуальної зустрічі між президентом Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним”, – зазначає видання.

Зі супутникового фото американської розвідки видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 батальйонних тактичних груп, а також “новоприбулі” танки та артилерію.

Фото: washingtonpost.com

“У той час як українські оцінки говорять про 94 000 військовослужбовців біля кордону Росії, на карті США це число становить 70 000, але водночас прогнозується їх нарощування до 175 000 та описується широке пересування батальйонних тактичних груп до кордону та від кордону “для приховування намірів та для створення невизначеності””, – йдеться у повідомленні.

Як пише apnews.com з посиланням на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена, майже половина з 175 тисяч російських військових вже перебувають у різних точках поблизу кордону з Україною.

Він додав, що плани Росії передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою та артилерією.

За словами чиновника, співробітники спецслужб також помітили зростання російської пропаганди за рахунок використання довірених осіб та засобів масової інформації для очорнення України та НАТО напередодні потенційного вторгнення.

Нагадаємо, дані української розвідки свідчать про те, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом готовності до ескалації буде кінець січня.

З 1 грудня збройні сили РФ почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У листопаді ГУР повідомляло про нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території ОРДЛО.

2 грудня, за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що європейські країни готують пакет економічних санкцій, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України. Він також зазначив, що Росія намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і ескалацію ситуації на Донбасі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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