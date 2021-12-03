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ВООЗ: новий штам ковіду омікрон виявили вже у 38 країнах

Штам коронавірусу Дельта продовжує залишатися домінуючим у всьому світі.

ВООЗ: новий штам ковіду омікрон виявили вже у 38 країнах
Фото: myseldon.com

Новий штам коронавірусу омікрон виявили вже у 38 країнах, на сьогодні він найбільше поширений в країнах Африки.

Проце заявила голова експертної групи з протидії COVID-19 при ООН Марія ван Керхове, повідомляє пресслужба ВООЗ.

Водночас в організації зазначають, що штам коронавірусу Дельта продовжує залишатися домінуючим у всьому світі.

Зараз експерти намагаються з'ясувати, який зі штамів є більш трансмісивним та як вони циркулюють одночасно в одній місцевості.

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка збирається ввести обов'язкову вакцинацію. Раніше місцеві профспілки виступали проти такого кроку, але після появи нового штаму коронавірусу, який отримав назву омікрон, вони змінили свою думку.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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