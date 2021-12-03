ВООЗ: новий штам ковіду омікрон виявили вже у 38 країнах

Штам коронавірусу Дельта продовжує залишатися домінуючим у всьому світі.

Новий штам коронавірусу омікрон виявили вже у 38 країнах, на сьогодні він найбільше поширений в країнах Африки.

Проце заявила голова експертної групи з протидії COVID-19 при ООН Марія ван Керхове, повідомляє пресслужба ВООЗ.

Водночас в організації зазначають, що штам коронавірусу Дельта продовжує залишатися домінуючим у всьому світі.

Зараз експерти намагаються з'ясувати, який зі штамів є більш трансмісивним та як вони циркулюють одночасно в одній місцевості.

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка збирається ввести обов'язкову вакцинацію. Раніше місцеві профспілки виступали проти такого кроку, але після появи нового штаму коронавірусу, який отримав назву омікрон, вони змінили свою думку.