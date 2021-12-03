Уряд Лаосу в п'ятницю, 3 грудня, урочисто відкрив побудовану Китаєм тисячокілометрову залізницю зі столиці В'єнтьяна до міста Куньмін на півді КНР.

Як повідомляє Associated Press, вартість залізниці становила 5,9 млрд доларів, більшість цієї суми Лаос отримав у кредит від Китаю.

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Будівництво електрифікованої залізниці Китай - Лаос протяжністю 1 035 кілометрів тривало з 2016 року. Вона є складовою частиною китайської ініціативи "Один пояс - один шлях", а також стратегії Лаосу, який не має виходу до моря, на інтеграцію в світову торгівлю. Протягом останнього десятиліття темпи Лаос демонстрував швидкі темпи економічного росту, але все ще залишається однією з найбідніших економік світу.

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Відправка першого поїзда з В'єнтьяна супроводжувалась урочистою церемонією з освяченням та онлайн-зустріччю лідерів КНР та Лаоса Сі Цзіньпіна та Тхонглуна Сісуліта.

У зв'язку з пандемією та обмеженням на поїздки залізниця, яка має як одноколійні, так і двоколійні ділянки, поки що буде використовуватись тільки для вантажних перевезень.

У перспективі вона стане ланкою залізничної мережі, що з'єднуватиме Китай з Таїландом, В'єтнамом, Малайзією та Сінгапуром. Китайські підрядники уже будують швидкісну залізничну лінію зі столиці Таїланду Бангкока до кордону з Лаосом. Проєкт планують завершити у 2028 році.