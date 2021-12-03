Диктатор Лукашенко планами відвідати Крим спалив усі мости, – голова МЗС України

Україна не виключає, що в разі нового вторгнення РФ білоруські військові сприятимуть цьому.

Владімір Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.

Ситуацію в прикордонній зоні України не можна розглядати окремо від розвитку ситуації в інших місцях, зокрема в Білорусі.

Про це голова українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив у інтервʼю Sargs.lv, переклад якого надано посольством України в Латвійській Республіці.

"Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що планує відвідати окупований Росією Кримський півострів. Це невелика, але дуже важлива деталь набагато більшої картини. Що досягається таким чином? Цією заявою Лукашенко істотно спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", – переконаний голова зовнішньополітичного відомства.

Враховуючи цей аспект, – говорить Кулеба, – треба визнати, що ситуація досить тривожна. Попри заяви Кремля про відсутність планів про напад, зараз спостерігається хвиля нових потенційних вторгнень.

"Це буде чергова спроба Росії вторгнутися в Україну. Вперше Росія спробувала це зробити у 2014 році. Зараз ми спостерігаємо хвилю нових потенційних вторгнень. Це, безумовно, одна із карт, яку тримає в руках авторитарний президент Росії Володимир Путін. Він може нею скористатися, а може не скористатися. Наша робота полягає в тому, щоб змусити його не кидати її на стіл. Наразі на цьому зосереджено зусилля України та її союзників", – зазначив він.

Дмитро Кулеба додав, що Україна на серйозному рівні розглядає варіант допомоги білоруських збройних сил у вторгненні Росії.

"Ми не виключаємо таку можливість. Поки що ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України, або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення. Однак будь-яка потенційна загроза вимагає не тільки уваги, а й концентрації ресурсів збройних сил для її пом'якшення", – зазначив він.

Нагадаємо, західна і українська розвідка і представники влади вважають, що нагнітання гібридної міграційної кризи на кордонах Білорусі та Євросоюзу може бути маневром відвколікання від підготовки Росією нового вторгнення.

30 листопада Лукашенко назвав Крим "де-факт і де-юре російським" і заявив, що збирається у Севастополь. Дмитро Кулеба після цього зазначив, що Україна не реагуватиме на слова Олександра Лукашенка про його намір відвідати окупований Росією Крим, а реагуватиме на його дії. В разі визнання Білоруссю незаконної окупації півострову по українсько-білоруським стосункам буде завдано непоправного удару.