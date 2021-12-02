Гербст: "Північний потік-2" збільшить негативний вплив Росії на Німеччину

Директор Євразійського центру "Атлантичної ради", експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що крім створення енергетичної катастрофи для Європи та посилення військової загрози для України, газопровід "Північний потік-2" збільшить негативний вплив Кремля на Німеччину й призведе до появи нових апологетів Путіна, особливо серед німецького бізнесу.

Про це він заявив у четвер у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"Запуск "Північного потоку-2" дозволить Путіну посилити тиск на країни Східної Європи, які йому не подобаються. Це дасть йому більші можливості для військового наступу на Україну, оскільки зараз Росія оминає місця, де розміщена українська ГТС, яка доставляє російський газ до Європи", - зауважив колишній високопоставлений дипломат.

Крім того, чи не найбільш тривожним фактором, який створив російський газопровід, експерт назвав існування серйозного негативного впливу Кремля на Німеччину.

"Якщо Nord Stream 2 запрацює, цей вплив зростатиме, бо німецькі компанії, пов’язані з газопроводом, стануть апологетами (поборниками – ред.) огидної політики Путіна", - підкреслив Гербст.

Він також назвав виключення із санкцій для компанії-оператора Nord Stream 2 AG за рішенням адміністрації Байдена "катастрофічним".

Нагадаємо, що адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча кілька днів тому запровадила нові санкції проти пов'язаної з Росією компанії Transadria та її судна.

У листопаді американське видання Axios писало, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу Сполучених Штатів не запроваджувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що це "послабить" довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".