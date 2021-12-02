Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборони

Кошти підуть на зміцнення ЗСУ в напрямках медицини, інженерних спроможностей, заходів розмінування, логістики і кібербезпеки.

Рада Європейського Союзу вирішила виділити Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей.

Це відбудеться у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (European Peace Facility, EPF), повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", – пояснив він.

На сайті МЗС зазначається, що це рішення є остаточним підтвердженням започаткування практичної співпраці з Україною у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Цей механізм відкриває для країн, які не входять до ЄС, перспективи залучення фінансових ресурсів для зміцнення інституційних оборонних спроможностей. Програма розрахована на 2021-2027 роки.

Згодом діапазон співпраці може розширитися за рахунок включення інших пріоритетних напрямків та потреб на розвиток обороноздатності України. Очікується, що імплементація зазначених напрямків розпочнеться вже ближчим часом.

Міністр додав, що цього результату вдалося досягти завдяки наполегливій праці української дипломатії з інституціями Євросоюзу та його державами-членами.

"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора агентство Bloomberg оприлюднило матеріал про те, що Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати додаткову фінансову допомогу, яка має допомогти виконувати свої зобов’язання в умовах збільшення військових загроз з боку Росії.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца повідомив, що Україна офіційно звернулися до Європейської комісії з проханням про довгострокову макрофінансову програму для забезпечення стабільного фінансування на найближчі роки.