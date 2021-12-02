Голова МЗС Угорщини після зустрічі з Кулебою: "Багато залежить від законопроєкту про нацменшини"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що у порядку денному двусторонніх відносин стоять складні питання.

Відповідний допис зі спільними фотографіями із Кулебою Сіярто оприлюднив у Facebook. Зустріч міністрів проходила в Ризі, де засідали голови МЗС країн-НАТО. Україна була запрошена до участі попри те, що не є частиною Альянсу. Угорщина, як відомо, неодноразово обіцяла блокувати перемовини щодо вступу України в НАТО.

Фото: Facebook Szijjarto Peter Петер Сіярто на зустрічі з Дмитром Кулебою

"Ми хочемо, щоб ситуація покращилася, багато чого буде залежати від законопроєкту про національні меншини", – зазначив Сіярто.

Він додав: "Побачимо, що в ньому".

Дмитро Кулеба після вчорашньої зустрічі з угорським колегою зазначив, що проінформував Сіярто про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України і уздовж кордону. У МЗС України додали, що "сторони погодилися зі спільним розумінням, що попри окремі складні питання українсько-угорських відносин, безпека України – це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО".

Нагадамо, що відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися 2017 року, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало. Сіярто також сказав, що Угорщина заблокує вступ України до НАТО через мову.

Торік під час місцевих виборів між Україною і Угорщиною спалахнув новий скандал, який закінчився взаємними викликами послів країн на консультації до МЗС, і, зрештою, візитом Сіярто до Києва на перемовини. Цього ж року між Україною та Угорщиною виникли непопрозуміння через угорський контракт із "Газпромом" про поставки газу в обхід України.