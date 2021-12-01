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Кулеба назвав нелегітимною пропозицію Путіна обговорити гарантії нерозширення НАТО на схід

"Росія не має права висловлюватися у відповідних дискусіях".

Кулеба назвав нелегітимною пропозицію Путіна обговорити гарантії нерозширення НАТО на схід
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нелегітимною пропозицію президента Росії Володимира Путіна обговорити гарантії нерозширення НАТО на схід.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі глав МЗС країн НАТО, у якій він також брав участь.

"Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватися у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО або США, або іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні", - цитує Кулебу "РБК-Україна".

Нагадаємо, що минулого тижня наближений до Кремля політолог Федір Лук'янов майже прямим текстом заявив, що Росія нападе на Україну, якщо не отримає гарантій того, що вона не вступить в НАТО.

"Проблема, яка призвела до російсько-грузинської війни у 2008 році, може виникнути знову. Відсутність формальних гарантій з боку НАТО у поєднанні з політико-ідеологічним, а частково і військовим накачуванням лояльних партнерів – ситуація нескінченної сірої зони. Коли Путін говорить про «напруження», яке треба підтримувати, він має на увазі постійне нагадування: неакуратність у цій зоні загрожує найгіршими наслідками", - написав він у своїй статті в журналі "Росія у глобальній політиці".

У середу, 1 грудня, президент Володимир Путін озвучив цю вимогу офіційно. На церемонії вручення вірчих грамот послами, серед яких були представники країн НАТО, російський лідер сказав, що вимагає гарантій нерозширення альянсу на схід.

З 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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