Кулеба назвав нелегітимною пропозицію Путіна обговорити гарантії нерозширення НАТО на схід

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нелегітимною пропозицію президента Росії Володимира Путіна обговорити гарантії нерозширення НАТО на схід.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі глав МЗС країн НАТО, у якій він також брав участь.

"Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватися у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО або США, або іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні", - цитує Кулебу "РБК-Україна".

Нагадаємо, що минулого тижня наближений до Кремля політолог Федір Лук'янов майже прямим текстом заявив, що Росія нападе на Україну, якщо не отримає гарантій того, що вона не вступить в НАТО.

"Проблема, яка призвела до російсько-грузинської війни у 2008 році, може виникнути знову. Відсутність формальних гарантій з боку НАТО у поєднанні з політико-ідеологічним, а частково і військовим накачуванням лояльних партнерів – ситуація нескінченної сірої зони. Коли Путін говорить про «напруження», яке треба підтримувати, він має на увазі постійне нагадування: неакуратність у цій зоні загрожує найгіршими наслідками", - написав він у своїй статті в журналі "Росія у глобальній політиці".

У середу, 1 грудня, президент Володимир Путін озвучив цю вимогу офіційно. На церемонії вручення вірчих грамот послами, серед яких були представники країн НАТО, російський лідер сказав, що вимагає гарантій нерозширення альянсу на схід.

З 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс.