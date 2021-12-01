Столтенберг: міністри НАТО погодились, що Росія має дорого заплатити у випадку нової агресії

Альянс може стати платформою для введення санкцій проти РФ.

Міністри закордонних справ країн НАТО вважають, що Росія має дорого заплатити у випадку нової агресії проти своїх сусідів.

Про це сказав на прес-конференції в Ризі у середу, 1 грудня, генсек альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи підсумки зустрічі глав МЗС країн НАТО, у якій також брали участь представники Грузії та України

"Ми обговорили агресивні та дестабілізаційні дії з боку Росії стосовно її сусідів. Міністри чітко заявили: будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки", - цитує Столтенберга "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив на необхідності "виявляти пильність й уникати ескалації".

Столтенберг зауважив, що сам альянс не запроваджує санкцій проти країн, однак "може бути платформою, на якій союзники зможуть обговорювати економічні санкції, інші заходи".

Також генсек альянсу нагадав, що країни НАТО в минулому показали, що у відповідь на агресивні дії РФ можуть запроваджувати "економічні, фінансові заходи, політичні обмежувальні заходи".

Нагадаємо, 20 листопада начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія зосередила 92 тисячі військових біля кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України виросла до 115 тисяч.

Президент України Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування, але не виключає наступу Росії. Кулеба у свою чергу казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.

Президент Росії Володимир Путін 30 листопада нагадав, що про ймовірний напад Росії на Україну говорили ще весною, але цього не сталося. Він сказав, що "все буде добре", якщо будуть враховані інтереси України.

1 грудня Путін заявив, що вимагає від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом альянсу.