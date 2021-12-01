Лавров звинуватив Україну у "все більш нахабному" відношенні до Росії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу у верхній палаті російського парламенту в середу, 1 грудня, звинуватив Україну у "все більш нахабному" відношенні до Росії.

Про це він сказав, коментуючи рішення опублікувати конфіденційної дипломатичної переписки з Францією та Німеччиною щодо України.

"Вони [Франція та Німеччина] нам уже багато років обіцяють вплинути на Київ, щоб його якось напоумили, але нічого не відбувається, і навпаки, Київ стає все більш і більш нахабним, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, до Російської Федерації", - сказав російський міністр.

Він додав, що Росія не збирається відмовлятися від Мінських домовленостей і "ніколи не скаже: ну все, вмерла так вмерла".

Під час свого виступу Лавров також згадав український законопроєкт про перехідний період. За його словами, лідери Німеччини та Франції особисто запевнили президента Росії Володимира Путіна, що зроблять все можливе, щоб цей закон не було ухвалено.

"Українці нічтоже сумняшеся відправили цей закон до Ради Європи, до Венеціанської комісії, які, незважаючи на окреслену нашими членами Венеціанської комісії позицію, а саме, що закон прямо суперечить Мінським домовленостям та відповідній резолюції Ради Безпеки ООН, не врахували цей аргумент взагалі", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час пресконференції 26 листопада сказав, що західні союзники України та Російська Федерація виступають проти ухвалення закону про перехідний період на Донбасі і в Криму в нинішньому його вигляді. За словами президента, ухвалення цього законопроєкту загрожує ескалацією конфлікту.

Ще одну "червону лінію" Росія офіційно окреслила 1 грудня. Путін на церемонії вручення вірчих грамот послами, серед яких були представники країн НАТО, сказав, що вимагає гарантій того, що Україна не стане членом альянсу.