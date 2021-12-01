Монастирський запропонував збільшити зарплати правоохоронцям за рахунок акцизів з алкоголю

"Сьогодні паркувальники та розносники піци отримують більше, ніж нацгвардійці та прикордонники".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що заробітну плату правоохоронцям можна підвищити за рахунок детінізації економіки. За його словами, детінізація можлива через підвищення збору акцизів з лікеро-горілчаних виробів.

Про це голова МВС заявив під час засідання Кабінету міністрів 1 грудня.

"Заробітна плата прикордонників, рятувальників, бійців Нацгвардії та поліцейських насправді жалюгідна. Сьогодні паркувальники та розносники піци отримують більше, ніж нацгвардійці, які забезпечують публічну безпеку та несуть службу в ООС, та прикордонники, які захищають наші кордони. Ми можемо підвищити зарплати для 350 тисяч працівників системи МВС та почати будувати державний кордон шляхом детінізації економіки", - цитує Монастирського пресслужба МВС.

Міністр наголосив, що про збільшення ставок акцизу не йдеться - виключно про детінізацію економіки.

"За результатами роботи минулого місяця системи МВС надходження по акцизу збільшилось на близько 1 млрд грн порівняно з минулим місяцем. Абсолютно реально збільшити ці кошти на 10 млрд в наступному році і виділити їх на грошове забезпечення підрозділів МВС. Це дозволить поступово підвищити зарплати на 20%. Я беру на себе політичну відповідальність за реалізацію цієї пропозиції і прошу підтримки колег", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні 2021 року тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українські поліцейські масово звільняються через низькі зарплати. Раніше Геращенко говорив, що низькі зарплати призвели до того, що недокомплект патрульної поліції в Києві сягає 50%.

У вересні керівник МВС Денис Монастирський заявив, що вимагатиме підвищення зарплат поліцейським. Міністр розповів, що в Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч гривень, з надбавками та виплатами за вислугу років.