Учасники форуму – політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти.

Розпочинається трансляція Київського Безпекового Форуму – головного міжнародного форуму України з проблем війни і миру, національної і міжнародної безпеки.

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» присвячує цьогорічний форум 30-й річниці нашої незалежності та національного референдуму, проведеного 1 грудня 1991 року, який утвердив державність і закріпив міжнародно-правову недоторканність і непорушність кордонів України.

Росія знову нарощує військові сили на кордонах нашої держави. Кремль заблокував переговорний процес з мирного врегулювання. Зростає кількість замахів і провокацій проти українських військових.

Головними для форуму стануть питання, звернені до національних політиків і всієї країни: як найефективніше захистити Україну від агресії Росії і як захистити національний курс змін, обраний після Революції Гідності? Очікувані дискусії будуть правдивим і компетентним обговоренням безпекового і політичного становища України.

Учасники форуму – політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти.

До форуму звернуться академік Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року, й академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Спеціальний гість Київського Безпекового Форуму – європейський і польський діяч, президент Європейської народної партії Дональд Туск. Саме Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежність України після референдуму 1 грудня 1991 року.

Серед почесних іноземних промовців – Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря США, Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів, Деймон Вілсон, президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії, Адам Міхнік, головний редактор польської газети «Gazeta Wyborcza», Тімоті Снайдер, всесвітньо відомий історик і професор Єльського університету.