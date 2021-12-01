Зеленський вносить законопроєкт про множинне громадянство: "Нас 65 мільйонів"

За його словами, вперше українці з усього світу будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства.

Президент Володимир Зеленський сьогодні вносить законопроєкт про множинне громадянство.

Про це він оголосив під час звернення до народних депутатів.

"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів", – оголосив президент.

Він зазначив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства.

"Рівними українцями. І це також частина нашої незалежності, коли люди з рівними правами їздять рівними дорогами", – заявив він.

Згідно з законом "Про громадянство України", якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин.

Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента.

Особи з подвійним громадянством не можуть працювати на держслужбі.