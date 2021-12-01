Понад 58% українців проти другого терміну Зеленського, - опитування

Частка тих, хто вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку, зросла майже до 66%.

Понад 58% українців проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін у 2024 році.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

"Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують - 34,3%", - повідомляють соціологи.

Соціологи з’ясували, що за останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Водночас із 22,7% до 18,6% зменшилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ.

Окрім того, 51,6% опитаних вважають, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач. Протилежної думки дотримують 35,9% респондентів.

При цьому, за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% респондентів, не підтримують це 58,1%.

Лише 8% опитаних вважають, що Володимир Зеленський краще, ніж інші українські президенти, справляється з обов’язками Верховного Головнокомандувача та головного дипломата країни. Першість у цьому питанні українці віддали Петрові Порошенку та Леонідові Кучмі.

Зокрема, на запитання, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками керівника зовнішньої політики найбільше респондентів називали Порошенка (25%) і Кучму (23,4%). Щодо того, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками Верховного Головнокомандувача, найбільше респондентів називали Леоніда Кучму (22,8%) і Петра Порошенка (21,9%).

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін, за який змінить країну і передасть її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія повідомили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.

Кілька тижнів тому Зеленський розказав, що донька вмовляє його не йти на другий термін.

Під час пресмарафону минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що ще не ухвалив рішення про другий термін. За словами президента, це має вирішувати суспільство. Крім того, рішення про другий термін буде ухвалюватися з врахуванням думки його родини.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось КМІС методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.