Зеленський: Вони так бояться, що я піду на другий термін, Гордон аж зі штанів викидається

Президент відреагував на вимогу журналіста не йти на другий термін.

Президент Володимир Зеленський заявив, що український журналіст Дмитро Гордон "аж зі штанів викидається", щоб він не пішов на другий термін, і назвав його "позорищем".

Про це голова держави сказав під час пресмарафону в Києві.

"Навіть якщо я не піду на другий термін, вони так бояться, Гордон аж зі штанів викидається: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им… позорище", - сказав президент, коментуючи заяви Дмитра Гордона.

На початку листопада Дмитро Гордон заявив, що, "навіть якщо рейтинг Володимира Зеленського на момент закінчення його каденції буде 90%, він все одно має піти".

Під час пресмарафону Зеленський заявив, що ще не ухвалив рішення про другий термін. За словами президента, це має вирішувати суспільство. Крім того, рішення про другий термін буде ухвалюватися з врахуванням думки його родини.

Кілька тижнів тому Зеленський розказав, що донька вмовляє його не йти на другий термін.

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін, за який змінить країну і передасть її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія повідомили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.