Якщо Білорусь закриє аварійні перетоки електроенергії, це поставить всю енергосистему України на межу аварії, - Тимошенко

На її переконання, саме непрофесійність владної команди спровокувала фінансові проблеми для виробників та поставила під загрозу функціонування всієї енергосистеми країни.

Якщо взимку трапиться так, що Білорусь закриє аварійні перетоки електроенергії, це поставить всю енергосистему України на межу аварії. Про це повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі з колективом ПАТ «Запоріжсталь». Вона ввжає, що через те, що уряд не закачав газ у газосховища й не поклав на склади вугілля, вся країна опинилася в енергетичному колапсі.

«Влітку, коли газ коштував у 6 разів дешевше, його просто не закачали у газові сховища. Але кошти в «Нафтогазу» на це були. У нас місткість газових сховищ – 38 мільярдів кубів. Це все, що споживає Україна за рік. Якби газ вчасно і в достатньому обсязі закачали, зараз у нас не було б енергетичної кризи. Друга проблема з вугіллям – його мусили закласти 2,5 мільйона тонн, а поклали 700 тисяч. Зараз на складах залишилося 300 тисяч тонн, а у нас зима тільки починається», – констатувала Юлія Тимошенко.

На її переконання, саме непрофесійність владної команди спровокувала фінансові проблеми для виробників та поставила під загрозу функціонування всієї енергосистеми країни.

Після робочої наради колектив «Запоріжсталі» ознайомив команду «Батьківщини» з роботою кисневого цеху, завдяки якому до лікарень відвантажується близько тисячі тонн кисню щомісяця. Проте виявилося, що на отримання сертифікації кисню було витрачено понад 7 місяців.