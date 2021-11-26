Зеленський не збирається звільняти Єрмака з посади глави Офісу президента

Президент вважає недоцільним "втрачати потужну людину" лише тому, що Єрмак не подобається Петрові Порошенку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це голова держави сказав на пресмарафоні "30 запитань президенту України".

"Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину лише тому, що пану Петру (п'ятому президентові, лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку – ред.) він не подобається", - цитує Володимира Зеленського "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, з Єрмаком розмовляє "керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів".

Він нагадав, що Єрмак повертав в Україну людей, яких незаконно тримають у Росії.

"Він повертав моряків, він займався обміном, він справді разом із колегами провів, я вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей було повернуто після нашої нормандської зустрічі", - зазначив Володимир Зеленський.

Фото: president.gov.ua

В оприлюдненому минулого тижня розслідуванні Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України, зазначалося, що керівники спецоперації перенесли її виконання після розмови з Андрієм Єрмаком в Офісі президента.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Єрмак не міг зірвати спецоперацію щодо "вагнерівців", бо не має контролю над розвідкою.

Наступного дня колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера” заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Після цього в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що керівника Офісу президента Андрія Єрмака викличуть на допит у справі "вагнерівців". Він уточнив, що досі жодного факту та доказу інформації про можливу причетність Єрмака до зриву операції слідство не отримувало.

Під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що ексначальник ГУР Міноборони Василь "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації", а також пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців".

24 листопада "Українська правда" заявила, що 21 листопада, коли в Україні відзначали День Гідності та Свободи, голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував своє 50-річчя у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині. Для транспортування гостей, згідно з розслідуванням, залучили гелікоптери ДСНС.

Коментуючи розслідування, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб є "звичайною практикою".