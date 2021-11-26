В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що керівника Офісу президента Андрія Єрмака викличуть на допит у справі "вагнерівців".

"Ми у своїй роботі керуємося фактами та доказами. На сьогодні жодного факту та доказу інформації [про можливу причетність Єрмака до зриву операції] слідство не отримувало. Протягом днів ми будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому ми робимо це сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від наших колег з правоохоронних органів найближчими днями. Будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що повідомить, вважаю, суспільство він особисто та ми, якщо буде такий запит", - сказав Сухачов ввечері 25 листопада в ефірі "1+1".

Він додав, що за необхідності слідчий може викликати на допит навіть президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для встановлення, чому "вагнерівці" не долетіли до України, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких є затримання "вагнерівців".

Комісія встановила, що українська розвідка дійсно планувала затримати "вагнерівців", але операція зірвалась після того, як її відклали з 25 липня на 30 липня 2020 року. Хто ухвалив це рішення, ТСК встановити не змогла. Президент Володимир Зеленський цього не робив, а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має відповідних повноважень.

Минулого тижня вийшло розслідування Bellingcat про справу "вагнерівців", але розслідувачам також не вдалося дізнатися, як саме білоруські спецслужби дізналися про приїзд найманців.