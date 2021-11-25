Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у грудні буде опубліковано новий законопроєкт зі змінами до Конституції в частині децентралізації.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Про децентралізацію ми говоримо доволі тривалий час. Зараз ми знаходимось на фінішній прямій. Парламент уже прийняв чимало важливих для розвитку громад законів. Наразі ми намагаємось сформувати кінцеве бачення та вийти на фінальний текст проєкту змін до Конституції України в частині децентралізації. Я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування [7 грудня] ми зможемо обговорити вже фінальну версію змін до Конституції України в частині децентралізації, щоби найближчим часом винести її на розгляд парламенту", - сказав спікер.

За словами Стефанчука, уже погоджено майже всі питання, і залишилося кілька нюансів та юридичне шліфування тексту.

Нагадаємо, один із пунктів Мінських угод передбачає проведення в Україні конституційної реформи, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус "ДНР" і "ЛНР".

У 2015 році ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації призвели до людських жертв біля Верховної Ради - і процес зупинився після першого читання.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду правки до Конституції в частині децентралізації влади (законопроєкт 2598). Законопроєкт розкритикували як українські експерти, так і західні партнери, і вже в січні Зеленський відкликав його.

Для внесення змін до Основного закону необхідні два голосування 226 голосами та рішення 300 голосами - конституційною більшістю - для остаточного ухвалення.