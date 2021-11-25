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Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків

Йому був 71 рік.

Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Фото: wikipedia.org

25 листопада пішов із життя міський голова Тернополя у 2002-2006 роках Богдан Левків. Він помер на 72-му році життя.

Про смерть ексмера повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

"Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х початку 90-х років 20 століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбу з кривавою більшовицькою системою", - сказано у некролозі.

Причини смерті не повідомляють.

Левків Богдан Євгенович - український господарник, громадсько-політичний діяч. Заслужений працівник сфери послуг України. Був депутатом Тернопільської міської ради 2-ох скликань (1994-2002). Голова планово-бюджетної комісії цієї ради (1994-1998). У 2002-2006 був міським головою Тернополя.

Як повідомляли, 13 листопада через ускладнення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету Петро Ясній.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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