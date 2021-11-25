Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні

Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні.

Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні
Фото: eurosolidarity.org

Еспрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів зустріч з послами країн «Групи семи» та ЄС в Україні. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Як зазначається, сторони обговорили "триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму", а також безпекову ситуацію в регіоні, передусім у світлі концентрації російських військ вздовж державного кордону України.

"Важливу увагу надано внутрішній ситуації в Україні та очікуваному прогресу на шляху необхідних реформ, у тому числі забезпеченню верховенства права, гарантуванню незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави", - йдеться у повідомленні.

ДТакож сторони домовилися продовжувати координувати підходи з питань взаємного інтересу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також