Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні

Еспрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів зустріч з послами країн «Групи семи» та ЄС в Україні. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Як зазначається, сторони обговорили "триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму", а також безпекову ситуацію в регіоні, передусім у світлі концентрації російських військ вздовж державного кордону України.

"Важливу увагу надано внутрішній ситуації в Україні та очікуваному прогресу на шляху необхідних реформ, у тому числі забезпеченню верховенства права, гарантуванню незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави", - йдеться у повідомленні.

ДТакож сторони домовилися продовжувати координувати підходи з питань взаємного інтересу.