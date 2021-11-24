Нардепа Куницького, який порушив правила руху у Харкові, оштрафували на 340 грн

Депутат поспішав на виїзне засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, де обговорювали питання безпеки руху в Харкові.

Народному депутатові Олександрові Куницькому, який за кермом Porsche Panamera порушив правила дорожнього руху на вулиці Сумській у Харкові, виписали штраф у розмірі 340 гривень.

Як повідомив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, патрульні наклали штраф за ч. 1 ст. 122 Кодексу про адмінпорушення за порушення вимоги дорожнього знаку 5.16 (напрямки руху по смугах), передає "Суспільне".

"Щоб притягнути до відповідальності особу, патрульний поліцейський повинен провести розгляд справи про адміністративне правопорушення і встановити всі обставини та винуватість особи. Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення [розгляду], бо хотів скористатися юридичною допомогою - така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону", - пояснив Гайдук.

Справу розглянули без представника нардепа, тому що той не з'явився.

За ч. 1 ст. 122 КУпАП передбачено штраф у сумі 340 гривень, який водій має сплатити протягом 15 діб. У водія також є 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.

Патрульні поліцейські зупинили Олександра Куницького на вулиці Сумській у Харкові 21 листопада, напередодні виїзного засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради у Харкові, на якому обговорювали питання безпеки руху.

На Куницького не склали постанову про порушення на місці, бо, як пояснили в поліції, він поспішав і попросив відкласти розгляд. Увечері 22 листопада замість Куницького до Управління поліції прийшов його адвокат, який знову попросив перенести розгляд справи - через зайнятість в інших справах.

Олександр Куницький - народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Балотувався як безпартійний. Членом "Слуги народу" став після обрання до парламенту. Член комітету з питань правоохоронної діяльності.

До обрання у Раду Куницький був приватним підприємцем, співзасновником ТОВ “Народний погляд”, а також керівником громадської організації “Чистий Харків”. Як блогер, що відомий під псевдонімом “zpsanek”, займався викриттям незаконних дій та корупції в поліції, зокрема - на дорогах. Був активістом ініціативи “Дорожній контроль”.

Служив в ізраїльській армії. На момент реєстрації у ЦВК як кандидат у народні депутати мав громадянство Ізраїлю, окрім українського, що сам підтвердив. Згодом написав заяву про відмову від ізраїльського громадянства. Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування його реєстрації як кандидата, проте її було відновлено рішенням суду.