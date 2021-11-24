Кабмін посилив вимоги до вакцинації у "жовтій" зоні

Без QR-коду не пускатимуть в ресторани і кіно.

Кабінет міністрів вирішив посилити вимоги до вакцинації від коронавірусу в "жовтій" зоні адаптивного карантину.

Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату одужання. Це ж правило стосується прийому відвідувачів. Останні повинні будуть вакциновані або мати сертифікат про одужання чи негативний тест", - сказав Ляшко.

Жовтий сертифікат (який підтверджує одне щеплення) тепер буде чинний тільки 30 днів замість 120 днів.

Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч грн.

Нагадаємо, що зараз 19 регіонів України знаходяться в "червоній", найсуворіші зоні адаптивного карантину. Проте пік хвилі COVID-19 в Україні вже пройшов, і незабаром їх почнуть поступово повертати в "жовту" зону.

У межах жовтого рівня заборонено, зокрема, проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі, а кінотеатри та інші заклади культури мають обмеження на кількість заповнених місць. Обмеження стосуються спортзалів і фітнес-центрів.

Проте обмеження "жовтого" рівня не застосовуються у випадках, якщо всі учасники (відвідувачі) та усі організатори масових заходів, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.

Для роботи на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат.