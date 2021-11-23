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Суд арештував незаконно привласнені причали і острів на Дніпрі

Загальна вартість арештованого майна оцінюється у 4 мільярди гривень.

Суд арештував незаконно привласнені причали і острів на Дніпрі
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про арешт майна та майнових прав на гідротехнічні споруди та земельні ділянки, які фігурували в розслідуванні "Радіо Свобода" про колишнього начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це СБУ повідомила на своєму сайті в вівторок, 23 листопада.

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу було встановлено, що у 2018 році громадянин України звернувся із офіційним запитом щодо власності низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок. Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, він взяв їх на "відповідальне зберігання", а потім почав їх приватизувати.

"Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про причал вздовж Оболонської набережної біля парку "Наталка", Оболонський острів на Дніпрі, причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників ДСНС, тощо.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Два місяці тому "Радіо Свобода" повідомило, що ці об'єкти безкоштовно привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка.

Того ж дня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Після цього Крищенко заявив, що не причетний до захоплення причалів в Києві.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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