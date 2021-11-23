Служба безпеки України повідомила про арешт майна та майнових прав на гідротехнічні споруди та земельні ділянки, які фігурували в розслідуванні "Радіо Свобода" про колишнього начальника поліції Києва Андрія Крищенка.
Про це СБУ повідомила на своєму сайті в вівторок, 23 листопада.
В ході розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу було встановлено, що у 2018 році громадянин України звернувся із офіційним запитом щодо власності низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок. Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, він взяв їх на "відповідальне зберігання", а потім почав їх приватизувати.
"Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області", - йдеться в повідомленні.
Мова йде про причал вздовж Оболонської набережної біля парку "Наталка", Оболонський острів на Дніпрі, причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників ДСНС, тощо.
Два місяці тому "Радіо Свобода" повідомило, що ці об'єкти безкоштовно привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка.
Того ж дня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Після цього Крищенко заявив, що не причетний до захоплення причалів в Києві.