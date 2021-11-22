Україна потребує реалізації лібертанських принципів, - Альфред Ф.Праус

«Розвиток лібертаріанських ініціатив та об‘єднання заради їх втілення - одна з найважливіших передумов для стрімкого розвитку держави. Переконаний, що у об‘єднання «Вільна Нація» є можливість дати цьому реальний поштовх» - таку ідею висловив Альфред Ф. Праус, президент Українсько-Австрійського товариства та президент Ротарі Клубу «Київський міжнародний бізнес» в рамках конференції «Вільні-2021».

Нетворкінгова конференція цієї суботи об'єднала у Києві представників 30 українських громадських організацій, лідерів думок, політиків та експертів. У дискусії взяли участь гості з країн ЄС та Сходу: Італії, Австрії, Палестини, Лівії, Сомалі та інших країн.

Голова громадського руху «Вільна Нація», Павло Янцен заявив, що новостворена платформа «Вільні-2021» надає можливості для фасилітації якісних комунікацій лідерів НДО, що захищають та промотують принципи свободи.

«Ми ставимо перед собою амбітну ціль - об’єднати проактивних громадських лідерів навколо базових цінностей: свободи слова та вибору, права бути вільними, незалежно від політичного забарвлення та переконань.

Учасниками заходу та спікерами було підтримано заснування єдиної лібертаріанської громадської платформи: «Я - лібертаріанець і саме через це я сьогодні тут. Ми мусимо консолідувати зусилля, здійснювати обмін досвідом і продовжувати творення сильного громадянського суспільство на засадах цінностей, які надихають», - додав пан Праус.

Організатори запевнили у продовженні формату зустрічей на щорічній основі та підкреслили важливість стратегічного планування для досягнення спільної мети. З деталями конференції можна ознайомитись на офіційній сторінці «Вільна Нація» у Facebook.