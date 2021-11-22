Нове видання команди Kyiv Post назвали The Kyiv Independent

Нове видання, яке запускає звільнена команда англомовної газети Kyiv Post, буде називатися The Kyiv Independent.

Про це йдеться у фейсбук-спільноті Save the Kyiv Post.

"The Kyiv Post, голос України у світі, замовк два тижні тому. Але ми, колишня редакція видання, відмовляємося мовчати. Україні потрібна англомовна журналістика найвищої якості, а нашій спільноті – джерело новин, якому можна довіряти. Саме тому ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent. У цей новий проект ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post", - заявила редакція.

Газету Kyiv Post фінансував одеський бізнесмен Аднан Ківан (KADORR Group). Нове видання розраховує на фінансову підтримку читачів - членські внески стартуватимуть від 5 доларів (приблизно 130 гривень за нинішнім курсом).

Бізнес-сторону нового видання візьме на себе консультаційна фірма Jnomics Media, засновники якої Якуб Парусінскі та Дарина Шевченко обіймуть посади фінансового та генерального директора нового видання. Ця фірма допомагала створити членську модель для фінансування "Української правди", а також вирішувала фінансові питання для "Громадського".

Нагадаємо, що 8 листопада 2021 року власник Kyiv Post Аднан Ківан, який купив видання у 2018 року в Мохаммада Захура, повідомив про перезавантаження медіа. Це сталося після того, як бізнесмен несподівано для редакції вирішив створити україномовну версію Kyiv Post.

Команда газети на чолі з головним редактором Kyiv Post Браяном Боннером звільнилась, а перезапуск доручили Люку Шеньє, який був генеральним директором Kyiv Post у 2016-2018 роках.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.