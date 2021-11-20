Кулеба відповів президентові Болгарії на заяву про "російський Крим"

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяви президента Болгарії Румена Радєва про "російський Крим".

Голова українського МЗС пояснив болгарському лідерові, що таке "справжня драма".

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей", - написав Кулеба у твіттері.

Він наголосив, що президент Болгарії "своїми необачними висловами" завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді.

Нагадаємо, раніше цього тижня Радев на телевізійних дебатах перед другим туром президентських виборів заявив, що Крим наразі належить Росії, а санкції проти Москви - неефективні.

Після таких заяв Родева у МЗС України викликали посла Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева.

Згодом президент Болгарії пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому Радев ще раз заявив , що "Анексія Криму - це порушення міжнародного права", але "зараз Крим належить Росії".

21 листопада в Болгарії відбудеться другий тур виборів президента. Румен Радев, якого підтримують опозиційна партія "Продовжуємо зміни" та ще кілька політичних сил, є фаворитом президентських перегонів. У першому турі його підтримали 49,42% виборців. Анастас Герджиков, висунутий владною партією ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова, здобув підтримку менш ніж 23% учасників голосування.