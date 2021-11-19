У Саакашвілі виявили розлад мозку, який може призвести до коми і смерті, - омбудсман Грузії

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі може впасти в кому, оскільки у нього внаслідок голодування розвинулось захворювання головного мозку.

До такого висновку дійшла група лікарів, створена омбудсманом Грузії напередодні.

Вони закликали до негайного переведення Саакашвілі до багатопрофільної високотехнологічної лікарні. Зараз він знаходиться в реанімації тюремної в'язниці в Глдані (Тбілісі), але його можуть перевести у військовий госпіталь в Горі, який входить до структури міністерства оборони.

18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів у лікарні Глданської в'язниці, після чого його перевели до реанімації. Як зазначають експерти, у третього президента "розвинулося одне з найважчих ускладнень", викликаних тривалим голодуванням, - а саме судоми, спричинені енцефалопатією Верніке.

Хвороба Саакашвілі - це нейрометаболічний розлад, спричинений недостатністю вітаміну В1, який необхідний для адекватної роботи центральної і периферійної нервової систем. Брак вітаміну В1 призводить до погіршення короткотривалої пам'яті і координації рухів.

Критична нестача вітаміну В1 проявляється як хвороба бері-бері (слабкість, тремтіння, втрата апетиту, ризик раптової смерті і паралічу) чи енцефалопатія Верніке, що супроводжується психозом Косакова, але така клінічна картина - рідкість.

Грузинські медики вказують, що для повної оцінки осередкових процесів у головному мозку потрібно провести дослідження магнітно-резонансної томографії (МРТ), у тому числі МР-венографію головного мозку. Також рекомендується процедура електроенцефалограми (ЕЕГ).

"Виходячи з того, що стан критичний і з урахуванням очікуваних ускладнень народний захисник [омбудсман Грузії] і група експертів ще раз закликають міністра юстиції/спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Михайла Саакашвілі в належно функціонуючий багатопрофільний госпіталь з великим досвідом роботи, оскільки існує ймовірність розвитку епілептичного стану, викликаного енцефалопатією Верніке, або коми, що може призвести до смерті", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, восени 2021 року вирішив повернутися на батьківщину після багаторічної відсутності. 1 жовтня, одразу після приїзду до Грузії, Саакашавілі затримали.

Після арешту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі.