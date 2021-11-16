ЄСПЛ заявив про загрозу незворотної шкоди Саакашвілі, - Денісова

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що експрезидента Грузії, громадянину України Міхеїлу Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди.

Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, про це йдеться у пресрелізі ЄСПЛ, опублікованому 16 листопада у справі "Саакашвілі проти Грузії".

"Європейський суд з прав людини визнав, що Міхеілу Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди", - написала Денісова.

Вона зазначила, що 10 листопада ЄСПЛ звернувся до уряду Грузії з вимогою поінформувати Суд про поточний стан здоров’я Саакашвілі, з метою забезпечення його безпеки у в'язниці, а також надання йому належної медичної допомоги на період відновлення після голодування. Також ЄСПЛ вказав на необхідність складення плану лікування для одужання заявника.

Водночас ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування. Він також запропонував сторонам протягом двох тижнів (до 24 листопада) направити подання щодо цих тимчасових заходів.

"Ухвалюючи застосування заходів, ЄСПЛ взяв до уваги аргументи, наведені у клопотанні Міхеіла Саакашвілі про переведення його до багатопрофільної цивільної лікарні, як рекомендували медичний консиліум та Омбудсмани Грузії й України", - наголосила Денісова.

Міхеіл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня після його приїзду до Грузії. Саакашвілі повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади.

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у 2 справах, які тривають з 2014 року.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими.

Минулого тижня Денісова отримала від Саакашвілі лист, у якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч. 15 листопада омбудсман прибула до Грузії, щоб зустрітися із ним. До цього вона відвідувала Саакашвілі 27 жовтня.

16 листопада Денісовій відмовили у відвідуванні Саакашвілі у тюремній лікарні міста Глдані.