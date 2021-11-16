Боррель: Угода про асоціацію Україна-ЄС не передбачає оборонного альянсу

Україна може розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну і фінансову підтримку з боку ЄС.

Угода про асоціацію Україна-ЄС не передбачає оборонного альянсу. У разі загострення ситуації на кордонах Україна може розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Євросоюзу.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє "Укрінформ".

"У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель.

Він наголосив, що ЄС має солідарність з Україною. Блок залучений до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України.

"Все буде продовжуватися саме таким чином", - додав Боррель.

Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер нещодавно заявив, що Великобританія має бути готовою до війни з Росією, хоч він і не вірить, що Володимир Путін дійсно хоче "гарячої війни" з Заходом.

За даними британських ЗМІ, Великобританія готова відправити в Україну 600 десантників у випадку вторгнення Росії.

13 листопада президент Росії Володимир Путін попередив Сполучені Штати та їхніх партнерів, що діяльність США і НАТО в Чорному морі становить "серйозний виклик" для Росії. Американські та європейські чиновники неодноразово попереджали про загрозу російського військового нападу через концентрацію російських військ біля кордону з Україною.

Вчора президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Крім того,вчора Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Хайко Маас підписали спільну заяву, яка містить попередження про "серйозні наслідки" для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.

Повідомлення про чергове нарощення російської техніки на українських кордонах почали зʼявлятися в жовтні. Спочатку про це стали писати закордонні ЗМІ, однак Офіс президента заперечував нарощення російських сил. Але минулого тижня Президент Володимир Зеленський визнав, що РФ накопичила війська поблизу нашої держави. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.