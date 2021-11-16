Меркель розкритикували в ЄС за телефонну розмову з Лукашенком

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у понеділок, 15 листопада, провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком, який вважає себе президентом Білорусі.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle.

За його словами, Меркель та Лукашенко обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею, зокрема - необхідність надання уманітарної допомоги мігрантам і біженцям. Зайберт додав, що Меркель та Лукашенко домовилися продовжити обговорення цих питань.

Пресслужба Лукашенка, своєю чергою, оприлюднила повідомлення, що його переговори з Меркель тривали 50 хвилин і що сторони обговорили "низку проблем, насамперед - ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах", а також - "шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні".

За повідомленням БелТА, Лукашенко під час бесіди з Меркель "вніс пропозиції щодо врегулювання кризи на білорусько-польському кордоні". Меркель, як стверджує агентство, має обговорити відповідне питання з членами ЄС, потім на Лукашенка чекає ще одна телефонна розмова.

Телефонна розмова Меркель із Лукашенком викликала різку критику як у Німеччині, так і в Естонії та Польщі. Так, депутат фракції "зелених" та член комітету Бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур назвав ці переговори "жахливим сигналом". Він зазначив, що Євросоюз не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі, проте Меркель, провівши цю розмову, фактично "зробила це зізнання".

З критикою бесіди також виступив голова комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. За його словами, Меркель "тим самим визнала Лукашенка легітимним президентом" Білорусі.

"Це було серйозне розчарування, тому що ми зайняли спільну позицію, що ми не визнаємо Лукашенка главою білоруської держави. Такий контакт Меркель створює досить дивне враження. Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це дуже сподобалося б Путіну", - зазначив він.

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський скептично оцінює дії міжнародної спільноти щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. "Слід мати на увазі, що інтернаціоналізація, безумовно, необхідна, але не настільки, щоб вести переговори над нашими головами та робити подібні пропозиції", - сказав він.

Зазначимо, що це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати його переможцем цих виборів та відповідно главою білоруської держави.

Нагадаємо, ситуація на східному зовнішньому кордоні ЄС загострилася 8 листопада, коли з боку Білорусі до нього підійшли кілька тисяч мігрантів, які мають намір перебратися до Євросоюзу. Останніми днями мігранти неодноразово намагалися прорватися через огорожі та перетнути кордон.

ЄС звинувачує режим Лукашенка у навмисному провокуванні напруженої ситуації та організації переправлення тисяч людей до кордонів у відповідь на санкції.

Наразі ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій, який включатиме заходи щодо авіакомпаній, які перевозять мігрантів із Близького Сходу до Білорусі. Країни розглядають обмежувальні заходи аж до закриття кордонів. Лукашенко сказав, що в разі закриття кордонів із Білоруссю будуть перекривати газопровід "Ямал-Європа".