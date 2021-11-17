Євросоюз виділив 700 тис. євро на допомогу мігрантам на кордоні з Польщею

Європейський союз виділить 700 тисяч євро на екстрену гуманітарну допомогу мігрантам на кордоні Польщі з Білоруссю. Допомогу надаватимуть через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

200 тис. євро направлять білоруському Червоному Хресту, сказано у пресрелізі на сайті Єврокомісії.На виділені кошти планують закупити продукти харчування, ковдри, ліки та гігієнічні засоби.

"ЄС підтримує своїх партнерів наданням гуманітарної допомоги, щоб полегшити страждання людей, які скупчилися на кордоні. Закликаю забезпечити постійний доступ гуманітарних організацій з обох сторін для надання допомоги більшій кількості мігрантів", - заявив єврокомісар Янез Ленарчич.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада. Тоді кілька тисяч нелегалів із країн Близького Сходу зробили спробу перетнути кордон з боку Білорусі, щоб опинитися на території Польщі.

Нині на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

16 листопада на білорусько-польському кордоні почалися сутички мігрантів із поліцією. Біженці намагалися нелегально потрапити до Євросоюзу. Мігранти кидали у бік силовиків каміння та палиці, проти них застосовували водомети і сльозогінний газ. У сутичках з мігрантами травмувалися девʼятеро польських правоохоронців.