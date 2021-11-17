У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ГоловнаСвіт

Лукашенко вимагає визнати його президентом в обмін на закінчення міграційної кризи, - глава МЗС Естонії

Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах 2020 року.

Лукашенко вимагає визнати його президентом в обмін на закінчення міграційної кризи, - глава МЗС Естонії
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко в обмін на припинення міграційної кризи хоче, щоб його визнали президентом Білорусі та зняли санкції.

Про це сказала міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Ліймец, коментуючи телефонну розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель з Лукашенком, що відбулась у понеділок.

"Він хоче, щоб санкції зупинились і щоб його визнали главою держави, щоб він міг залишатися на посаді", - заявила Лійметс в ефірі місцевого телебачення ETV, відповідаючи на запитання, які вимоги Лукашенка для припинення ситуації.

Вона вважає, що проти Лукашенка, навпаки, треба вводити нові санкції. "Важливо, щоб Європейський союз залишався єдиним і здійснював вплив на Білорусь шляхом дій", - сказала міністр.

Меркель першою з західних лідерів вийшла на контакт із Лукашенком, відколи він оголосив себе переможцем виборів президента Білорусі в 2020 році. Європейський союз та інші західні країни, в тому числі Україна, не визнають Лукашенка президентом.

За даними ЦВК Білорусі, у 2020 році за Лукашенко проголосували 80% виборців, а за його суперницю Світлану Тихановську - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. За даними альтернативного підрахунку голосів, Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі з 56% голосів, тоді як Лукашенка підтримали тільки 34% виборців.

Влітку 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз. Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також