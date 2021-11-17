Лукашенко вимагає визнати його президентом в обмін на закінчення міграційної кризи, - глава МЗС Естонії

Олександр Лукашенко в обмін на припинення міграційної кризи хоче, щоб його визнали президентом Білорусі та зняли санкції.

Про це сказала міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Ліймец, коментуючи телефонну розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель з Лукашенком, що відбулась у понеділок.

"Він хоче, щоб санкції зупинились і щоб його визнали главою держави, щоб він міг залишатися на посаді", - заявила Лійметс в ефірі місцевого телебачення ETV, відповідаючи на запитання, які вимоги Лукашенка для припинення ситуації.

Вона вважає, що проти Лукашенка, навпаки, треба вводити нові санкції. "Важливо, щоб Європейський союз залишався єдиним і здійснював вплив на Білорусь шляхом дій", - сказала міністр.

Меркель першою з західних лідерів вийшла на контакт із Лукашенком, відколи він оголосив себе переможцем виборів президента Білорусі в 2020 році. Європейський союз та інші західні країни, в тому числі Україна, не визнають Лукашенка президентом.

За даними ЦВК Білорусі, у 2020 році за Лукашенко проголосували 80% виборців, а за його суперницю Світлану Тихановську - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. За даними альтернативного підрахунку голосів, Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі з 56% голосів, тоді як Лукашенка підтримали тільки 34% виборців.

Влітку 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз. Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.