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Азербайджан втратив у бойових діях 16 листопада щонайменше сімох військових, Вірменія - кілька десятків

Загострення на кордоні стало найсильнішим з часу минулорічної війни.

Азербайджан втратив у бойових діях 16 листопада щонайменше сімох військових, Вірменія - кілька десятків
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 16 листопада, на кордоні між Азербайджаном та Вірменією відновились активні бойові дії. Незважаючи на те, що вони тривали менше доби, обидві країни зазнали значних втрат. Міністерство оборони Азербайджану повідомило про сімох загиблих та 10 поранених, а міністерство оборони Вірменії - про одного загиблого, 24 зниклих без вісти і 13 полонених.

Про це повідомляється на сайтах міністерств.

Вірменська сторона заявила, що втрати Азербайджану набагато більші, ніж він визнає. Війська Азербайджану нібито втратили 70 людей загиблими та пораненими, чотири БТР, одну бронемашину Sandcat та п'ять військових автомобілів КамАЗ, Урал та УАЗ.

Обидві сторони звинувачують у початку активних бойових дій одна одну. Вірмени заявили, що на їх позиції напали азербайджанські війська, а в Азербайджані звинуватили Вірменію у провокації та військовій авантюрі.

Загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії почалося кілька днів тому. У понеділок, 15 листопада, влада Вірменії заявила, що азербайджанські війська вторглися на територію країни на східному кордоні, а 16 листопада там відбулися локальні бої з застосуванням артилерії та бронетехніки.

Нагадаємо, що в 2020 році між Азербайджаном та Вірменією відбулась війна, в ході якої Азербайджан повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати. Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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