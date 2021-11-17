Байден заборонив вʼїзд до США президенту і першій леді Нікарагуа

Вибори президента Нікарагуа, на яких упʼяте переміг Ортега, супроводжувалися репресіями проти його опонентів.

Президент США Джо Байден заборонив вʼїзд президенту та першій леді Нікарагуа – Деніелю та Росаріо Ортегам – через антидемократичні дії, що мали місце перед виборами.

Фото: Wiki Деніель Ортега

Росаріо Ортега також є першим віцерезидентом. Під обмеження вʼїзду до США потрапили і члени уряду, пише Insider. Reuters додає, що санкції стосуються і суддів, а також обраних осіб, як мери міст.

"Недемократичні авторитарні дії уряду Ортеги нашкодили виборчому процесу та позбавили громадян Нікарагуа права обирати своїх лідерів на вільних та чесних виборах", – заявив американський президент.

Деніель Ортега вперше прийшов до влади в 1979 році внаслідок Сандиністського перевороту, коли режим президента Анастасіо Сомоси було повалено. На чолі хунти стали Ортега і його брати.

У 1984 році Ортегу обрали президентом на виборах. Його владу підтримували СРСР і Куба.

В 1990 році Деніель Ортега пішов у відставку, а владу передав власноруч обраному президентові. Уже в 2006 році Ортегу знову обрали президентом і переобрали в 2011 (для цього змінили конституцію) та 2016.

У 2021 його знову переобрали, вже на пʼятий термін. Перед цим були затримані ключові суперники Ортеги серед кандидатів у президенти – їм інкримінували закон про "державну зраду".

Репресії також відбувалися проти опозиційних журналістів, лідерів громадянського суспільства, студентських лідерів. У адміністрації Байдена зазначили, що члени сімей та ЗМІ повідомляють, що деякі ув’язнені значно схудли під час ув’язнення, не можуть ходити без допомоги, їх утримували в одиночній камері та піддавали частим і тривалим допитам.

"Фізичне та психологічне насильство над політичними в’язнями з боку міліції та тюремної адміністрації є нестерпним і нетерпимим", – підсумували в Білому домі.

У 2018 році під час протестів громадян Нікарагуа проти підвищення податків режимом Ортеги загинули близько 300 мітингувальників і 20 правоохоронців.

Нагадаємо, Україна впровадила проти Нікарагуа санкції за самовільно відкрите "представництво" в Криму. Нікарагуа вважає, що окупованих півострів – це російська територія.

Представники влади Нікарагуа також приїздили до Криму і навіть укладали там угоди як з Росією.