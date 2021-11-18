США уважно стежать за нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, - голова Пентагону

США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви і закликають її діяти більш відкрито.

Про це заявив у середу очільник Пентагону Ллойд Остін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо нарощування військової присутності (Росії - ред.) на кордоні з Україною: ми дуже уважно стежимо за цим, і я регулярно, часто контактую з головою Європейського командування ЗС США генералом Тодом Волтерсом", - сказав він на брифінгу.

Він зазначив, що США не можуть точно визначити наміри Москви щодо України.

"Я закликаю Росію бути транспарентнішою з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей", - також сказав міністр.

Остін підкреслив, що підтримка Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною.

Шеф Пентагона зазначив, що США продовжують спостерігати поведінку Росії, що тривожить, і не припинять закликати її діяти більш відповідально і відкрито.

Нагадаємо, що 11 жовтня канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

15 листопада президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

16 листопада міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Хайко Маас підписали спільну заяву за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Документ містить попередження про "серйозні наслідки" для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.