МЗС Росії оприлюднило конфіденційні листи Лаврову від Німеччини та Франції

У МЗС РФ такий крок пояснили тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у Нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом.

Листи Лаврова та німецького та французького міністрів розміщені відкрито на сайті МЗС Росії.

У МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у Нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.

"Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції Г.Маасом та Ж.-І. Ле Дріаном" – заявили у відомстві.

Зокрема, Лавров назвав умовою "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви та направив колегам проект такої заяви. Російське міністерство оприлюднило і цей документ, що містить положення про організацію "прямого діалогу між Києвом та Донецьком та Луганськом".

Також російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню.

Крім того, російська сторона вимагає відкликати законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду", а також скасувати низку чинних українських законів.

"Ми вважаємо, що в інтересах врегулювання необхідно припинити законотворчу діяльність, що здійснюється в рамках мінського ”Комплексу заходів”, включаючи ухвалені закони України про державну мову, освіту та корінні народи, а також внесений 9 серпня 2021 року до Верховної Ради України законопроект “Про основи державної політики перехідного періоду” прийняття якого унеможливить виконання Україною Мінських угод і буде рівносильним виходу з них”, - йдеться у проекті спільної заяви, направленої МЗС РФ главам МЗС Франції та Німеччини.

Зі свого боку Німеччина та Франція відповіли, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиції російські сторони гарантовано не будуть ухвалені в Нормандському форматі.

У листі від 16 листопада Лавров попередив німецького та французького міністрів, що опублікує листування з ними 17 листопада.

Нагадаємо, що 11 жовтня канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.



15 листопада президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

16 листопада міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Хайко Маас підписали спільну заяву за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Документ містить попередження про "серйозні наслідки" для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.