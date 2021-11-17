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Куратор сепаратистів Інал Ардзінба став міністром закордонних справ окупованої Абхазії

З 2015 року Ардзінба перебуває в розшуку за участь у терористичній організації "ДНР".

Куратор сепаратистів Інал Ардзінба став міністром закордонних справ окупованої Абхазії
​Інал Ардзінба
Фото: Кавказский узел

Чинний держрадник РФ, голова Ради у справах молоді при Патріархові Московському та всієї Русі Інал Ардзінба призначений головою МЗС окупованої Росією республіки Абхазія.

Відповідний указ підписав президент республіки Аслан Бжанія.

31-річний Інал Ардзінба народився у Сухумі. Він родич першого президента невизнаної республіки Абхазія Владислава Ардзінби. Був співробітником адміністрації президента Росії, у 2014-2018 роках працював в управлінні із соціально-економічного співробітництва з державами СНД, Абхазією та Південною Осетією. У ньому він очолював департамент, який займається Україною.

У грудні 2017-го президент Росії Володимир Путін присвоїв тоді 27-річному Іналу Ардзінбі класний чин дійсного державного радника Російської Федерації 3 класу (відповідає званню генерал-майора).

Нагадаємо, що з 2015 року Ардзінба перебуває в розшуку за ст.258-3 Кримінального кодексу України - участь у терористичній організації "ДНР" і сприяння її діяльності.

Крім того, слідством встановлено, що в період з січня по квітень 2015 року на території Російської Федерації підозрюваний в змові з іншими особами займався вербуванням однодумців і створював передумови незаконного проголошення суверенного державного утворення "Бессарабія"на території Одеської області. В "Бессарабію" повинні були увійти території Арцизького, Білгород-Дністровського, Болградського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського, Ренійського, Кілійського, Ізмаїльського районів.

Інал Ардзінба - син Бату Ардзінби, що воював в Абхазії проти Грузії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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