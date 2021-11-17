Рада визначила підслідність БЕБ

Верховна Рада у середу, 17 листопада, ухвалила в другому читанні та цілому законопроєкт №3959-1, який визначає процесуальні норми, на підставі яких буде діяти Бюро економічної безпеки.

За нього проголосували 296 народних депутатів.

Законопроєкт визначає, які саме кримінальні правопорушення буде розслідувати БЕБ.

До підслідності БЕБ відносяться:

стаття 199 - підробка грошей, цінних паперів, марок акцизного податку

стаття 200 - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима

стаття 203-2 - незаконні азартні ігри

стаття 204 - незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів

стаття 205-1 - підробка документів для реєстрації компанії чи ФОП

стаття 206 - протидія законній господарській діяльності

стаття 212 - ухилення від сплати податків

стаття 212-1 - ухилення від сплати ЄСВ

стаття 218-1 - доведення банку до банкрутства

стаття 219 - доведення до банкрутства

стаття 220-1 - порушення порядку ведення бази даних про вкладників або формування звітності

стаття 220-2 - фальсифікація фінансових документів та звітності

стаття 222 - шахрайство з фінансовими ресурсами

стаття 222-1 - маніпулювання на організованих ринках

стаття 223-1 - підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів

стаття 224 - виготовлення чи збут підроблених цінних паперів

стаття 229 - незаконне використання ТМ

стаття 231 - комерційне шпигунство

стаття 232 - розголошення комерційної таємниці

стаття 232-1 - незаконне використання інсайдерської інформації

стаття 233 - незаконна приватизація

Також БЕБ буде розслідувати кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191 (розтрата, якщо предметом є бюджетне відшкодування), 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), 210 (нецільове використання бюджетних коштів), 211 (dидання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону), якщо досудове розслідування не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, що закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть прийняла в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.

У травні 2021 року на виконання закону Кабінет міністрів утворив БЕБ як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію).

БЕБ має запрацювати з 25 листопада.