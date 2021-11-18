Нардепи сьогодні голосуватимуть за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю

Верховна Рада на засіданні 18 листопада голосуватиме за застосування спецпроцедури для розгляду законопроєкту про столицю в другому читанні.

Про це кореспонденту LB повідомив голова підкомітету, член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Якщо ми голосуємо спецпроцедуру, безпосередньо кожна група і фракція отримає строк, щоб подати на комітет свої правки, на яких вони будуть наполягати – це два дні. Це означає, що після цього кожна фракція чи група має по 5 правок на підтвердження або врахування в залі, і кожен позафракційний депутат – по одній, якщо відповідні правки відхилені комітетом", – пояснив він.

Процедура розгляду в другому читанні тоді займе 2-3 години. Якщо спецпроцедуру не застосують, розгляд, за словами Безгіна, може зайняти 5-6 годин.

При цьому Безгін вважає, що з вірогідністю 95% законопроєкт ухвалять наступного пленарного тижня.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко раніше говорив, що наступна "пленарка" буде присвячена бюджетним питанням.

Тим часом під парламентом сьогодні зібрався флешмоб "Автомайдану", учасники якого вимагають не ухвалювати законопроєкт про столицю.

Нагадаємо, законопроєкт про столицю розділяє повноваження міського голови та очільника Київської міськдержавної адміністрації. В законопроєкті чітко прописано, що ці дві посади не може займати одна людина.

Столична влада критично ставиться до пропонованих змін і зауважує, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом".

Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.

Також перший віцеспікер сказав, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.