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Голову Закарпатської ОДА звільняють після "перевороту" в облраді

Кілька днів тому у "Слуги народу" забрали посаду голови обласної ради.

Голову Закарпатської ОДА звільняють після "перевороту" в облраді
Фото: oda.carpathia.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 17 листопада, погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Полосков є ставлеником цієї локальної партії, яку під місцеві вибори 2020 року створили закарпатські мажоритарники з "Довіри" Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват і Владислав Поляков. 

На місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11.

Посаду голови Закарпатської облради тоді отримав представник "Слуги народу" Олексій Петров, який до того очолював Закарпатську ОДА, а на його місце було призначено ставленика "Рідного Закарпаття" Анатолія Полоскова.

Восени 2021 року депутати обласної ради проголосували за відставку Петрова.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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