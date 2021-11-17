Голову Закарпатської ОДА звільняють після "перевороту" в облраді

Кілька днів тому у "Слуги народу" забрали посаду голови обласної ради.

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 17 листопада, погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Полосков є ставлеником цієї локальної партії, яку під місцеві вибори 2020 року створили закарпатські мажоритарники з "Довіри" Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват і Владислав Поляков.

На місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11.

Посаду голови Закарпатської облради тоді отримав представник "Слуги народу" Олексій Петров, який до того очолював Закарпатську ОДА, а на його місце було призначено ставленика "Рідного Закарпаття" Анатолія Полоскова.

Восени 2021 року депутати обласної ради проголосували за відставку Петрова.