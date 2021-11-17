Зеленський та Ердоган домовились провести ювілейне засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому в Києві

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності й суверенітету України, а також активне залучення до роботи Кримської платформи.

Президент України подякував Ердогану за висловлене співчуття у зв’язку із загибеллю українських воїнів на сході країни. Окрему увагу Зеленський риділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія.

Президенти обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Також Зеленський і Ердоган обговорили питання співпраці в оборонній сфері.

"Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проєктів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії. Глава Української держави, зокрема, повідомив Реджепу Таїпу Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178", – йдеться в повідомленні.

"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", – зазначив Зеленський.

Президенти відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проєктів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві. Було наголошено на тому, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні поточного року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Нагадаємо, Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про зону вільної торгівлі у лютому 2022 року. Планувалося закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році, але угоду досі не підписали. Торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю LB.ua розповідав, що в нинішньому вигляді угода може бути нерівноцінною.

22 вересня президент Зеленський під час свого робочого візиту до США зустрівся з Ердоганом. Вони домовились активізувати роботу над укладанням угоди про ЗВТ.