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Арахамія: "За звільнення міністра культури Ткаченка фракція голосувати не буде"

Голова фракції вважає рішення Ткаченка подати у відставку емоційним. 

Арахамія: "За звільнення міністра культури Ткаченка фракція голосувати не буде"
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що СН не голосуватиме за звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

Арахамія вважає неправильним те, що депутати дізналися про рішення Ткаченка піти у відставку з новин. Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондентка LB. 

"Неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім з новин дізнається, що він куда-то там псіханув і шо-то там написав. Я не думаю, що при такому підході є шанси бути звільненими. Просто не будемо голосувати, і все, буде заручник оцього процесу", – заявив голова найбільшої парламентської фракції.

Арахамія додав, що Ткаченко мав би прийти на засідання фракції СН і повідомити, з якими позиціями він не погоджується і через що хоче йти. 

Нардеп додав, що поки Ткаченко не надіслав документального запиту щодо свого звільнення.

"Я вважаю, що по цьому фонду Держкіно непогодження було, і він просто емоційно на це зреагував – мені здається, так це виглядало", – зазначив він.

Арахамія висловив переконання, що Ткаченко сам має просити його звільнити, і поки що він з таким проханням не підходив. 

Також лишається питання звільнення ще двох членів уряду, необовʼязково міністрів, але Арахамія не відповів, кого.

Нагадаємо, 11 листопада міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву на звільнення. Серед причин відставки Ткаченко назвав виведення з-під управління Мінкульту Держкіно. Рішення про це було ухвалено на засіданні уряду за відсутності Ткаченка. 

Також він обурився закладеними у проєкт бюджет на наступний рік сумами на культуру. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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