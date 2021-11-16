Дмитрука офіційно виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу". Рішення зачитав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Відповідно до Регламенту, повідомляю про рішення фракції політичної партії "Слуга народу" виключити зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Дмитрука Артема Геннадійовича", – оголосив він.

Дмитрук – мажоритарник, тож вихід із фракції не загрожує йому позбавленням мандату.

Сам Дмитрук припускав, що зібрати голоси у фракції і ухвалити рішення про виключення можуть уже сьогодні.

Він вважає, що процес його виключення ініціювався після неголосування за законопроєкт про олігархів, який він не підтримував, і після голосування проти зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Рішення ініціювати виключення з фракції Дмитрука було ухвалено вчора. Депутат нещодавно дав інтервʼю підсанкційному блогеру Анатолію Шарію, де розкритикував "Слугу народу".

На засіданні фракції за виключення з фракції "Слуга народу" нардепа Артема Дмитрука не голосував лише один парламентар — Олексій Леонов.

Нардеп, крім повідомлень про розбіжності в поглядах із своєю фракцією, відомий деякими скандальними заявами, а також бійкою із народним депутатом від "Батьківщини" Сергієм Власенком.