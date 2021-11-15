За виключення Дмитрука зі "Слуги народу" не голосував лише один парламентар — Олексій Леонов

За виключення з фракції "Слуга народу" нардепа Артема Дмитрука не голосував лише один парламентар — Олексій Леонов.

Дмитрука також відкликають з лав Комітету з питань правоохоронної діяльності. Депутатку Людмилу Буймістер також виключили з фракції "Слуга народу" та складу Комітету з питань економічного розвитку. Її місце посяде ексочільник Херсонської області — Сергій Козир, який переміг на проміжних виборах на 184 окрузі. В Комітеті з питань місцевого самоврядування першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка може замінити Віталій Войцехівський, обраний на 197 окрузі.

Про це в коментарі LB.ua заявив народний депутат "Слуги народу", Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Ростислав Тістик за результатами засідання фракції.

"На засіданні голова фракції Давид Арахамія озвучив пропозицію щодо виключення депутата Дмитрука (з фракції та лав Комітету з питань місцевого самоврядування). Всі присутні майже одноголосно підтримали цю пропозицію. Лише один народний депутат утримався — Олексій Леонов (з Одещини, як і Дмитрук)", — заявив він.

Тістик наголосив, що у разі того, коли 70% від складу фракції голосує "за", то рішення про виключення народного депутата вважається ухваленим.

"До розгляду питання про виключення Дмитрука Секретаріат фракції представив добірку останніх виступів нардепа на ефірах різних телеканалів. Чесно кажучи, було мало приємного з побаченого. Слухати таке від члена фракції, його особисту думку щодо фракції. Самого Дмитрука на засіданні не було. Цю добірку виступів (Дмитрука) у форматі відео презентував голова фракції Давид Арахамія. Це була коротка добірка відео щодо його позиції та виступів про "Слугу народу", - повідомив нардеп.

Також парламентар нагадав, що депутатка Людмила Буймістер раніше сама написала заяву про вихід з фракції.

"Її питання також обговорювали. А саме з приводу того, що зберігається певна квотність представництва в парламентських комітетах від "Слуги народу". Тому після виходу Буймістер з фракції, її відкликали з Комітету з питань економічного розвитку", - зазначив Тістик.

Він додав, що наразі обговорюється питання входження до складу Комітету з питань економічного розвитку ексочільника Херсонської області Серія Козира (переміг на проміжних виборах на 184 окрузі). А до складу Комітету з питань місцевого самоврядування (на заміщення Олександра Корнієнка) — Віталія Войцехівського (обраний на 197 окрузі). "По Сергію Кострійчуку (140 у списку, який стане депутатом замість Ірини Верещук) інформація щодо входження в той чи інший комітет ще невідома", — сказав депутат.

Нагадаємо, Людмила Буймістер була виключена зі складу фракції "Слуга народу" 19 жовтня. Питання її виходу з фракції постало після того, як вона відмовилась підтримувати президентський законопроєкт про олігархів.

Про виключення з фракції Артема Дмитрука в "Слузі народу" заговорили після того, як підсанкційний блогер Анатолій Шарій оприлюднив на своєму YouTube-каналі інтервʼю, в якому Дмитрук заявив про своє розчарування в політсилі.